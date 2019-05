Átszervezik a Berlinalét

Átszervezik a Berlini Nemzetközi Filmfesztivált (Berlinale), a nagyjátékfilmes és a rövidfilmes mellett egy harmadik versenyprogram is lesz 2020-tól, két szekciót pedig megszüntetnek - jelentette be kedden a fesztivál új vezetősége.



Carlo Chatrian művészeti igazgató és Mariette Rissenbeek ügyvezető igazgató terve szerint a 2020-as jubileumi, 70. Berlinalén bevezetik az Encounters (találkozások) nevű versenyprogramot, amelyben közleményük szerint "független filmesek esztétikailag és formailag szokatlan alkotásait" mutatják be.



Az Encounters célja "a mozi új hangjainak támogatása és a különböző narratív és dokumentarista formák szélesebb körű megjelenítése a hivatalos programban". Létrehozását indokolja, hogy "a 21. század, technológiai és gazdasági változásai révén, sok szempontból átalakította a filmgyártást, átjárhatóbbá tette a játékfilm és a dokumentumfilm, a filmesszé és a zsánerfilm közötti határokat" - tették hozzá.



Az új programban legfeljebb 15 alkotás szerepelhet, a legkevesebb 60 perc játékidejű filmek három díjért - legjobb film, legjobb rendezés, a zsűri különdíja - versenyeznek, az elismerések odaítéléséről háromfős zsűri dönt.



A Berlinale vezetését a fesztiváligazgatói tisztségből 18 év után távozó Dieter Kosslicktól hivatalosan júniustól átvevő olasz-holland duó első döntései közé tartozik az is, hogy 2020-tól megszűnik a gasztronómiai témájú filmeket bemutató Kulinarisches Kino nevű szekció és a kortárs filmművészet néprajzi, antropológiai megközelítésű alkotásait bemutató NATIVe nevű szekció, amelyben őslakos és természeti népekről szóló filmeket vetítettek.



A Berlinale a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, és a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Az idén csaknem 487 ezer látogatója volt és 26 millió eurós (8,4 milliárd forint) költségvetésből rendezték meg. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)