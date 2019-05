Audrey Hepburn életét bemutató kiállítás nyílt Brüsszelben - Fotók

Audrey Hepburn életét bemutató, személyes hangvételű kiállítás nyílt a héten Brüsszelben, az angol-holland származású Oscar-díjas színésznő születésének 90. évfordulójához időzítve.Az Intimate Audrey című tárlatot az 1993-ban elhunyt színésznő fia, Sean Hepburn Ferrer állította össze. A kiállításon több száz személyes és szakmai fénykép, ruha, díj és filmes relikvia, köztük a Hepburnnek Oscar-díjat hozó 1953-as filmklasszikusban, a Római vakációban használt robogó is helyet kapott.Hepburn Ferrer célja egy személyes hangvételű tárlat volt, amely bemutatja édesanyja humanitárius tevékenységét is, ezen belül azt, hogy miként vált a UNICEF jószolgálati nagykövetévé."Szerény és egyszerű életét élt, talán épp ez a titka annak, hogy a mai napig ilyen szeretet övezi" - jegyezte meg a filmproducerként dolgozó Hepburn Ferrer.A tárlat egyik különlegessége egy cseresznyefa replikája, amely annak a svájci családi háznak állít emléket, amelyet a színésznő szülei vásároltak 1963-ban és Hepburn otthona volt élete végéig.A múlt század egyik legbájosabb film- és divatikonja 1929. május 4-én Brüsszelben született Audrey Edda van Heemstra Hepburn-Ruston néven egy angol bankár és egy holland bárónő lányaként.A háborús évek után Londonban tanult balettet, továbbá modern dzsesszt és avantgárd koreográfiát. Közben modellkedett, reklámfilmekben szerepelt, színi tanulmányokat folytatott, és éjszakai klubok revüiben is fellépett. Huszonegy évesen elvállalta a Gigi című Broadway-darab főszerepét, amely egy éjszaka alatt sztárrá tette.Később olyan klasszikusban szerepelt, mint a Római vakáció, a Sabrina, az Álom luxuskivitelben és a My Fair Lady. 1967-ben a csúcson vonult vissza, hogy idejét családjának szentelhesse, bár néhányszor még visszatért a filmvászonra.1988-ban a UNICEF jószolgálati nagykövetévé nevezték ki, Etiópiában, Szomáliában, Szudánban és Vietnamban szerzett tapasztalatairól mély megrendüléssel beszélt.1992 végén rákban megbetegedett, 1993. január 20-án halt meg svájci otthonában.Az életét bemutató brüsszeli tárlatot augusztus 25-ig nézhetik meg az érdeklődők az Espace Vanderborght múzeumban.