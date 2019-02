Az Alita érdekelte az amerikai nézőket a hétvégén

A Variety.com beszámolója szerint a Robert Rodrigez rendezésében, James Cameron és Jon Landau produceri közreműködésével született mangaadaptáció, amelynek költségvetése 170 millió dollár (48 milliárd forint) volt, premierhétvégéjén 27,8 millió dollárt (7,8 milliárd forintot) keresett az észak-amerikai mozikban.



A produkció, amelynek főszerepeit Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali és Michelle Rodriguez alakítja, a nemzetközi piacon is bemutatkozott a hétvégén, ott eddig 32 millió dollárért (9 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.



A kasszasikerlista második helyét a Lego-kaland 2. foglalta el 21,2 millió dolláros (6 milliárd forintos) jegyeladással, a harmadik pedig az Isn't It Romantic című vígjáték lett 14,1 millió dollárral (4 milliárd forinttal).



A toplistán a What Men Want című film 10,9 millió dollárral (3 milliárd forinttal) a negyedik, a Boldog halálnapot! 2. pedig 9,8 millió dollárral (2,77 milliárd forinttal) az ötödik lett.