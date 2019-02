Az Alpoktól a Bali szigetekig Balázs Pali frizuraváltásáról beszéltek

Valentin nap reggelén adta hírül Balázs Pali, hogy 35 év után megvált jellegzetes hosszú, göndör hajától. Az új frizura mellé egy új dal és klip is készült, ami már a zenei tovább lépésének első lenyomata is egyben.– Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen nagy visszhangja lesz a hírnek, a fiatal korosztálytól is meglepően nagy arányban érkezett pozitív visszajelzés. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés mennyisége, amelynek ékes bizonyítéka, hogy néhány nap leforgása alatt több mint 85 ezren nézték meg 37 országból az új klipet, amelyben már rövid hajjal vagyok látható – meséli az előadó. – Külön öröm számomra, hogy még az Alpokból az Ausztriában síelő magyaroktól is érkezett visszajelzés, akik a sífelvonóra várva rólam beszéltek. Arról nem is beszélve, hogy a Bali szigetén élő magyar ismerőseim is írtak egy gratuláló üzenetet, miután a tengerparton kávézgatva elolvasták a hírt a világhálón.– De, mindennél fontosabb az, hogy a közönség nagy része kimagaslóan nagy arányban elismerően és pozitívan fogadta a változásomat. Rengeteg ilyen és ehhez hasonló üzenetet, kommentet kaptam: "Fantasztikusan jól nézel ki Pali!"; "Új frizura, új sármos megjelenés, új dal, új klip, komolyan mondom, teljesen lenyűgöztél!"; "Szívből GRATULÁLOK, nagyon jó döntést hoztál!"; "Nagyon sok sikert kívánok Neked az új úton!"...– Voltak viszont néhányan, akik másként vélekedtek az új külsőről és az új világomról, s ezt írták: "Miért kellett levágni azt a szép hosszú hajad?"; "Sokkal jobban állt úgy..."; "Kár, hogy levágattad"...– Minden visszajelzést szívesen vettem, így azokét is akik "visszasírták" a korábbi megjelenésemet, mivel mindig fontos volt a közönségem észrevétele és reakciója. Azt azonban megígérhetem, hogy a jövőben mindent el fogok követni az "Új VILÁGOM" dalaival, hogy azok véleményét is megváltoztassam, akik még nem tudták befogadni az új külsőmet.