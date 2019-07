Az Egyenlítő térsége sincs teljes biztonságban

Az Egyenlítő 40 ezer kilométernyi napfény- és bőségszalaggal borítja be a Földet, mindezzel keresztezi Afrikát, Ázsiát és Dél-Amerikát. A tudományok az élet bölcsőjeként emlegetik, utalva a fajok származási helyére, emellett az élet múzeumának is, hiszen az élőlények nagyon ritkán halnak ki ezen a részen. Most, amikor bolygónk eddigi legmelegebb időszakát éljük, amikor ez a régió csak még forróbb lesz, az egyenlítői paradicsom is változóban van. A globális felmelegedés és az emberi tevékenységek okozta változásokat nehéz visszaszorítani, de szerencsére ezen területen is harcolnak mindezek ellen.



Az átalakulásokról és törekvésekről a Viasat Nature csatornán július 7-től minden vasárnap 19 órakor tudhat meg többet.