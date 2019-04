Az együttlétre koncentrálás helyett ezzel töltik a vacsoraidő felét a családok

A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, tablettel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának - állapította meg az Illinois-i Egyetem honlapján közzétett tanulmány.



A kutatók 109 család vacsorázási szokásait elemezték és azt vizsgálták, hogy az apa jelenléte és a közös étkezéstől a családtagok figyelmét elvonó különböző tevékenységek milyen hatással vannak az anya és az óvodáskorú gyermekek közötti interakcióra.



A családtagok figyelmét elvonó dolgok között szerepel az elektronikus eszközök használata, továbbá a háziállatokkal, játékokkal vagy más tárgyakkal való játék vagy az asztal elhagyása bármilyen okkal, akár munka, akár a fürdőszoba felkeresése miatt.



A kutatók megállapították, hogy a családi vacsorák átlagosan 17 percig tartottak. Az apák és anyák a közös étkezésből szinte egyenlő arányú időt, 10 és 9 százalékot töltöttek az étellel kapcsolatos más tevékenységgel, mint például a tányérok cseréje.



A 18-24 hónapos kisgyerekek a vacsoraidő átlagosan 4 százalékát töltötték játékkal és csaknem ugyanennyi időt tévézéssel vagy más elektronikus eszközzel. Amikor az apa nem evett a gyerekekkel, akkor jelentősen több időt töltöttek játékkal, mint amikor az apa is ott volt a vacsoraasztalnál.



Ha az apa nem volt jelen, az anyák több időt foglalkoztak az étellel kapcsolatos olyan egyéb dolgokkal, mint a tányérok kicserélése vagy a konyhai eszközök elhelyezése és kevesebb figyelmet fordítottak az étkező gyerekeikre.



Bár a kutatás szerint az apák hajlamosabbak voltak az anyáknál arra, hogy a technológia elvonja a figyelmüket az étkezésről és az asztalt is gyakrabban hagyták ott, az apák jelenléte a közös étkezésnél mégis pozitív hatású volt: a kisgyermekek figyelmét kisebb arányban vonták el az étkezésen kívül más dolgok és az anyák jobban odafigyeltek a gyerekekre, egyebek mellett arra, hogy figyelmeztessék őket a helyes és egészséges étkezésre - foglalta össze a tapasztalatokat Jaclyn Saltzman, a tanulmány vezető szerzője.



Saltzman szerint a szülők a gyerekek kiegyensúlyozottabb étkezése érdekében azt tehetik, hogy eltávolítják a játékokat, háziállatokat és más figyelemelterelő dolgokat a vacsoraasztal közeléből, így a kicsik az evéssel foglalkoznak, a szülők pedig figyelmet tudnak fordítani a helyes étkezési szokások kialakítására.



A tanulmány a Journal of Family Psychology folyóirat legutóbbi számában jelent meg.



