Az első istenek - Filmkritika a Godzilla 2-ről

2014-ben a Godzilla elég nagy siker volt ahhoz, hogy az illetékes hollywoodi fejesek a folytatás mellett döntsenek. Hogy a folytatás semmi esetre se legyen önismétlő, a Godzilla 2 – A szörnyek királya nem éri be pusztán két óriásszörnnyel, hanem mindjárt tizenhetet felvonultat.Az új rész tehát utcahosszal nyeri a számháborút, még több, még nagyobb, még sötétebb és még zajosabb. Mindenben túltesz elődjén, egyet leszámítva: a színvonalat. Bár már az első részt is sok kritika érte, amiért elnagyoltan bánt az emberszereplőkkel, akik legfeljebb nézőként „avatkozhattak bele" a gigantikus lények csatájába, ennél többre nem futotta az erejükből.Az akkori alkotóknak ugyanakkor igazuk volt: fölösleges túl sokat foglalkozni az emberekkel, a hangsúly úgyis a szörnyeken van. Az emberek, illetve a katonaság természetesen ebben a mostani részben sem lett erősebb Godzilláéknál, de sajnos a film bizonyítja, hogy van rosszabb annál, mint mikor az emberi szereplők puszta biodíszletek a mozivásznon.Michael Dougherty (Krampusz) filmje számos karaktert mozgat, anélkül, hogy azoknak bármi értelmük lenne. Nem csak azért nincs értelmük, mert úgyse rájuk figyelünk. Leginkább az a gond, hogy a figurák zöme a játékidő nagy részében egész egyszerűen értelmetlenül cselekszik.Az egyik percben még ezt akarják, a másikban már azt. Korábban így vélekedtek, később meg amúgy. Ha az első részben úgy érezte a néző, mintha nem is lenne forgatókönyv, most úgy érezhetjük, hogy bár ne is lenne. Amikor az egyik idegesítő szereplő a gonorrheán viccelődik, akkor a néző minden bizodalma szertefoszlik: ettől a filmtől ne kívánjunk jól megírt karaktereket és jól megírt párbeszédeket.Ez azért szomorú, mert a Godzilla 2 eközben úgy mutatja magát, mint ami nem feledkezik meg az emberi kapcsolatokról, az érzelmekről, a drámáról. A sztori hátterében is egy családi tragédia áll, amelynek következtében férj és feleség elhidegültek egymástól, az anya egyedül neveli kamaszodó lányát, de nincsenek jóban, mert a lány finoman szólva sem nézi jó szemmel azt, amit az édesanyja világmegmentés címén művel.Aztán bejön a képbe egy kis mitológia, és kiderül, hogy Godzilla és társai, vagyis a titánok már jóval korábban itt éltek, mint mi; gyakorlatilag ők voltak az első istenek, akiket a legkorábbi civilizációk imádtak. A fröccsöntött mitológiaóra kiegészül gyorstalpaló ökológiával, hiszen megtudjuk, hogy ezek az első istenek valójában a természet harmóniájáért felelnek. Elhangzik az is, hogy ők a bolygó védelmi rendszere, ha már túl közel az ember okozta apokalipszis.Ez mind rendkívül hangzatos, csak az a gond, hogy erről a szörnyek mit sem tudnak. Ők csak felkerekednek, és elindulnak pusztítani, aztán ha útjuk során esetleg egymásba botlanak, akkor… akkor a néző számára eljön az igazi moziélmény. Ekkor végre együttérezhetünk az emberi szereplőkkel, hisz mindannyian leeső állal, döbbenten figyeljük a gigászi küzdelmet. Godzilla odacsap, és beleremeg a föld.A háromfejű sárkány lendíti egyik fejét, és letarol egy felhőkarcolót. A szörnyek kapcsán végre beszélhetünk igazán emlékezetes jelenetekről, képekről is. Jó megfeledkezni a figurákról, pedig micsoda nevek alakítják őket: Vera Farmiga, David Strathairn, Sally Hawkins és a Stranger Things sorozat üdvöskéje, Millie Bobby Brown – hogy csak a legismertebbeket említsük. Ha valaki szeretné megnézni a filmet, az még most tegye meg, mert amint kikerül mozikból, a tévében már semmi szufla nem lesz benne.