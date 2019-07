Az új Joker-film is szerepel a Torontói Filmfesztivál

Cameron Bailey, a fesztivál művészeti igazgatója és Joana Vicente igazgató kedden ismertette a filmmustra műsorát. A programban 16 gálavetítést és 37 díszbemutatót tartanak. A legnagyobb érdeklődéssel várt produkciók között van Todd Phillips Joker című filmje, valamint Marie Heller A Beautiful Day in the Neighbourhood és Lorene Scafaria Hustlers című filmje, amelyben egy sztiptízbár volt alkalmazottai fognak össze a Wall Street-i ügyfelek lenyúlására.



Az iráni származású Marjane Satrapi Rosamund Pike-kal forgatta együtt a Marie Curie-ről szóló Radioactive című filmjét, amely szeptember 15-én zárja a filmfesztivált. Bailey elmondta, hogy a Joker igazi unikum lesz a fesztivál történetében.



"Amennyire emlékszem, először lépünk a szuperhősök világába" - emelte ki, hozzátéve, hogy azért válogatták a programba, mert valóban eredeti látásmódú produkció. "Nyugtalanító, lenyűgöző és az első pillanattól az utolsóig izgalmas", ráadásul Phoenix is nagyszerűen játszik" - mondta.



A torontói közönség Destin Daniel Cretton polgárjogi drámáját, a Just Mercyt és Steven Soderbergh oknyomozó újságírós The Laundromat című, Meryl Streep főszereplésével készült drámáját is láthatja. Noah Baumbach válási történetét, a Marriage Storyt Scarlett Johanssonnal és Adam Driverrel, valamint a Judy című Judy Garland-életrajzot Renée Zellwegerrel szintén vetítik a fesztiválon.



A premierfilmek között szerepel James Mangold Ford v Ferrari című produkciója Matt Damonnel és Christian Bale-lel, Kasi Lemmon Harriet című drámája, amely az amerikai rabszolgaság eltörléséért küzdő Harriet Tubmanról szól, Rian Johnson Knives Out című Agatha Christie-adaptációja olyan sztárokkal, mint Chris Evans, Daniel Craig és Edward Norton, továbbá a Western Stars című Bruce Springsteen-koncertfilm.



Bailey hangsúlyozta: bár a válogatást nem valamilyen tematika irányította, mégis kiugranak jól kivehető jellegzetességek.



"Világos, hogy miközben bonyolult világban élünk, amelyben sok a konfliktus, egy csomó film, amely a legjobban rezonált ezekre a problémákra, egyúttal az empátiáról is szólt, más emberek, akár határokon túlnyúló eléréséről" - fogalmazott kiemelve az A Beautiful Day in the Neighbourhood című Fred Rogers legendás tévés személyiségről szóló filmet és a halálbüntetésről szóló Just Mercyt.



Vicente hozzáfűzte, hogy egyik kedvencük volt az új-zélandi Taika Waititi rendezésében készült Jojo Rabbit című második világháborús komédia, amely a Hitlerjugend egyik fiatal tagjáról szól.



"Cseperedik, változik és tanul, és az ember elkezdi egy kis empátiával figyelni a változás lehetőségét" - mondta Bailey.



A Torontói Filmfesztivál szeptember 5-én nyílik meg a Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band című kanadai dokumentumfilmmel, amely a The Band című rockegyüttes gyökereiről szól.



A Torontói Filmfesztivál legrangosabb elismerését, a közönségdíjat tavaly Peter Farrelly Zöld könyv című polgárjogi drámája kapta, amely később Oscar-díjas lett.