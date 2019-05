Babakiállítás lesz júniusban egy 130 éves autentikus őrségi házban

Ivánc és a babakiállítás helyszíne az Őrség népszerű turisztikai és elsődleges Google által ajánlott útvonalán található (mint legelső nemzeti park területén fekvő település, ezért is emlegetik gyakran az „Őrség kapujának"), ha Budapest irányából közelítünk például Őriszentpéter vagy a Pityerszeri Skanzen felé.Guba Rózsa ráadásként a bemutatót saját otthoni galériájában rendezi be egy kivételes adottságú 130 éves autentikus őrségi házban.Ez a kiállítási forma, az úgynevezett "home gallery" jelenleg egyre divatosabb például az USA-ban, mivel lehetőséget ad közvetlen beszélgetésekre, kikapcsolódásokra is a megszokott, rideg kiállítási vagy múzeumi légkörrel szemben, a művész szavait idézve: "Aki szeretné megtekinteni az alkotásaimat, őket egy bejelentkezés után szívesen látom a kiállításon, sőt még egy kemencés pogácsával is meg tudom kínálni egy kivételes hangulatú környezetben".A kiállított alkotások segítségével szinte megelevenednek előttünk az ismert történelmi figurák, több európai ország talán kevésbé ismert viselete, ruházata és Magyarország népszokásainak sok, mára gyakran elfeledett pillanatai, jelenetei is.A babakészítő népi iparművész rendkívül fontosnak tartja, hogy idén is a külföldi, nemzetközi bemutatók, kiállítások mellett legalább egy alkalommal Magyarországon is megtekinthetők legyenek az alkotásai és ezzel is egy picit hozzájáruljon a hazai turisztikai és kulturális élményekhez.A kiállítás nyilvános és ingyenesen, 2019. júniusban hétvégenként látogatható, pénteken 14.00-18.00 óráig, szombat-vasárnap pedig 11.00-18.00 óráig.