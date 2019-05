Belestünk a Száguldó Layne című sorozat kulisszái mögé

A főbb szereplőket, Sophie Pollonot, Sofia Rosinsky és Brandon Russelt faggattuk a részletekről. Olvass tovább!



1. A PULZUSOTOK TUTI AZ EGEKBEN LESZ!



A Száguldó Layne a Disney legújabb élőszereplős sorozata, mely Layne Reed kalandjait meséli el.



– Akció, akció hátán! Autós üldözés, rosszfiúk, bűnözők, különböző mentőakciók és rengeteg kaland, egyetlen sorozatba sűrítve. Néhány autósüldözéses jelenetben én is részt vettem. Hatalmas élmény volt! – jegyezte meg Brandon Russel, aki Codyt, Layne barátját alakítja a sorozatban.



2. DRIFTELSZ ÉS KÖZBEN ÚGY ÉRZED, MINDJÁRT KITÖR BELŐLED A NEVETÉS



Már a sorozat nevében is benne van, hogy ez nem egy vontatott, lassú történet, azonban azt gondoltátok volna, hogy amellett, hogy tele van akcióval, rengeteg vicces jelenet is színesíti a történéseket?



– Ha kategorizálnom kéne a sorozatot, akkor az akció-vígjátékra szavaznék. Akció, mert rengeteg száguldás, kaland és izgalom van benne, és vígjáték, mert egy csomószor azon kaptam magam a forgatásokon, hogy hangosan röhögök valamelyik jelenet közben. A Száguldó Layne szülőnek és gyerkőcnek egyaránt szól: vannak benne felnőtteknek és gyerekeknek szóló poénok is. Nekem Zora karaktere a kedvencem. Rengeteget kacagok rajta – mesélte Sophie Pollono, aki Laynet alakítja a sorozatban.



3. SZÁMOS JELENET EGY VALÓDI SULIBAN JÁTSZÓDIK



– Ami számomra igazán érdekes volt, hogy egy igazi suliban forgattunk. Én magántanuló vagyok, ezért nem is nagyon tudom milyen is az a "sulis élet", de most végre megtapasztalhattam. Teljesen úgy élmény volt számomra! – mondta Sofia Rosinsky, aki Zorat játssza a sorozatban.



4. KUTYABARÁT STÁB, KUTYABARÁT SOROZAT



– A forgatás szüneteiben sokszor a lakókocsinkban tartózkodunk, ahol tudunk kicsit pihenni, vagy éppen átöltözni a következő jelenethez. Azonban a legnagyobb kikapcsolódás mégis az volt számunkra, mikor átmehettünk az egyik stábtaghoz Alex-hez, és játszhattunk a kutyájával Cash-sel – emlékezett vissza Brandon.



5. EREDETILEG MÁS NEVET AKARTAK ADNI A SOROZATNAK



– Az első meghallgatásomon még a Pörgesd fel című sorozatra jelentkeztem, ahol a főszereplőt nem is Layne-nek, hanem Landon Reed-nek hívták! Sok minden változott azóta, de én nagyon jól érzem magam a karakterem bőrében. Cody egy öreg lélek, pont, mint én – tette hozzá nevetve Brandon.



Ne maradj le a Száguldó Layne premierjéről! Kapcsolj május 20-án 20:00-kor a Disney Channel-re, és nézd meg hogyan változik Layne élete egyik pillanatról a másikra egy száguldó országúttá!