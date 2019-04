Bemutatta udvarlóját a családnak Bangó Margit dédunokája

–

Hatalmas volt az öröm Bangó Margit otthonában, aki nemcsak azért érezte remekül magát, mert születésnapját szerettei körében ünnepelhette, hanem azért is mert dédunokája bemutatta kedvesét. A fiatalok régóta ismerik egymást, így az egész család szeretettel köszöntötte a fiatalembert, akit szinte mindenki gyerekkora óta ismer.Tinának bekopogott a szívébe a szerelem. Egy olyan kedves fiatalember udvarol neki, akit gyerekkora óta ismerünk. Komoly muzsikus családból származik. Annak idején, mikor mondta kis Tina, hogy bemutatja az udvarlóját említettem neki, hogy a hétfejű sárkányokkal kell majd megküzdenie. Elsősorban velem, aztán Tinával és Emilioval, majd a család többi tagjával. Ez a fiatalember megtette ezt, egy úriember, egy fantasztikus bőgőművész. Ha Tina vonattal jön kimegy elé az állomásra. A múltkor elhívta Tinát egy koncertre, majd utána időre haza is hozta, hazakísértemesélte Bangó Margit, akihez hasonlóan Tina édesanyja is örül lánya választásának.Nagyon édesek együtt, áldásunkat adtuk rájuk. Másfél évig leveleztek, üzentek egymásnak, Norbi kitartó volt. Mindig hagyott virágot, kis ajándékokat Mama kapujában, amire mi azt hittük Mamának van hódolója. Kiderült, hogy ezeket mind Norbi hagyta ott Tinának. Örülök a boldogságuknak, hosszú szerelmet kívánok nekikmondta a Drága családom kamerái előtt az édesanya.