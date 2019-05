Bemutatták a Magyarország tortája idei döntőseit

Bemutatták a Magyarország tortája és Magyarország cukormentes tortája verseny idei döntőseit. A fináléba öt-öt cukrászda alkotása került, a győzteseket augusztus elején hirdetik ki.



A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közös keddi budapesti rendezvényén a két zsűrielnök cukrászmester, Kiss Zoltán és Bechmann György ismertette a döntősöket. Mint elhangzott, az idei slágerízek a zöldfűszerek és a málna volt.



A Magyarország tortája verseny döntőjébe az Akali meggyes mandula (Mészáros Cukrászda, Szombathely), az Emile emlékére (Művész Kávéház, Budapest), a Sopron hűsége (Hoffer Cukrászda, Sopron), a Boldogasszony csipkéje (Tóth Cukrászda, Dunaföldvár) és a Kékestető (Hisztéria Cukrászda, Budapest) jutott.



A Magyarország cukormentes tortája versenyben a Mandulatorta cukormentesen (Szamos Marcipán Kft, Budapest), az Eredendő bűn (Álomsüti, Budapest), a Körös-menti Egres (Tímár Panzió és Étterem, Gyomaendrőd), egy szintén Boldogasszony csipkéje névre keresztelt torta (Reök Kézműves Cukrászda, Szeged), valamint a Cukormentes Kicsi Gesztenye (Accappella Cukrászda, Szeged) került a fináléba.



Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta: tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Magyarország tortája versenyt, amely évről évre egyre népszerűbb a szakma és a fogyasztók körében egyaránt.



"Hagyományosan új, magyaros ízvilágú torták kerülnek a cukrászdák kínálatába, a verseny termékfejlesztésre ösztönöz" - emelte ki Selmeczi László, hozzátéve, hogy a Magyarország tortája versenyben idén négy pályamű is a zserbó újragondolásából született, száz éve halt meg ugyanis Gerbeaud Emil (eredeti nevén Émile Gerbeaud). A beadott torták alapanyagai között rengeteg gyümölcs is volt: cseresznye, körte, ribizli, mandula, eper, málna és birs.



Kiss Zoltán, a Magyarország tortája verseny zsűrielnöke örvendetesnek nevezte, hogy a versenyzők odafigyeltek az ízek harmóniájára. Mint fogalmazott, "kellemes volt tapasztalni a málnakompozícióval készült torták magas színvonalát és egyre többen nyúlnak hozzá jó érzékkel a gesztenyéhez".



Bechmann György felidézte, hogy az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete kezdeményezésére 2012-ben indult a Magyarország cukormentes tortája verseny.



"A cukormentes kategóriában idén tizennégy pályamunka érkezett, a zsűriben a cukrász szakemberek mellett dietetikusok és fogyasztók is helyet kaptak. A legfontosabb különbséget ebben a megmérettetésben a szénhidrát- és kalóriaértékek jelentik" - mondta.



A zsűrielnök kitért arra, hogy a cukormentes torták között üdítő színfolt volt a cukkinipiskóta, a gyömbér eperrel, a kókusz különböző formái vagy a tökmag. Mint elhangzott, a fő vonalat a Kárpát-medencei ízek jelentik. Az öt-öt döntős további szakmai támogatást kap a döntő előtt cukrásztechnológiai, illetve dietetikai szempontok alapján.



A Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg először, de az ország számos cukrászdája árusítani fogja.



