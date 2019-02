Bevezetik a napidíjat: májustól 3 eurót kell fizetnie, ha egy napra Velencébe megy

A belépési díj bevezetéséről döntöttek Velencében, a városvezetés erre vonatkozó terveit kedden hagyta jóvá az önkormányzati tanács.



Egyelőre nem ismertették, hogy a szabályozás mikortól hatályos.



A napidíj a Velencébe látogató, úgynevezett egynapos turistákat sújtja, akik reggel érkeznek, este távoznak és alig fogyasztanak: ők a látogatók 70 százalékát adják, akik az idegenforgalmi bevételhez csak 30 százalékban járulnak hozzá.



A korábbi tervek szerint májustól vezetik be a fejenkénti 3 eurós belépési díjat, a napidíj 2020. január elsejétől a duplájára növekedne, 2022-től pedig az előzetes belépési foglalás is kötelező lesz az olasz és a külföldi látogatók számára. A fejenkénti árszabást a csúcsidényben akár tíz euróra is növelhetik.



Mentesülnek a napidíj alól többek között a Velencében és Veneto tartományban élők, a hat évnél kisebb gyerekek, a fogyatékkal élők és kísérőik, a hatósági személyek, a velencei CityPass turistakártya birtokosai. A szállást is foglaló látogatók szintén kedvezményben részesülnek.



Luigi Brugnaro polgármester szerint a napidíjból származó bevételt a város történelmi kincseinek fenntartására és a turisták után maradó hulladék elszállítására fordítják.