Blokkolták a Wikipediát Kínában

A kínai cenzorok teljes körűen blokkolták a Wikipedia online enciklopédia oldalait az 1989-es Tienanmen téri események harmincadik évfordulójának közeledtével - közölték szerdán hírügynökségek.



Az online enciklopédia honlapjai szerdán már egyetlen nyelven sem voltak elérhetőek. A Wikipedia a BBC brit közszolgálati média szerint megerősítette, hogy a kínai cenzúra néhány nyelv vonatkozásában még április végén életbe lépett, azt megelőzően pedig egyes kínai nyelvű oldalak már le voltak tiltva.



A pekingi vezetés egyre szigorúbban ellenőrzi az internetet. Az utóbbi években letiltották a többi között a Google keresőjét, de a Facebook, a Twitter, a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatásokat és a YouTube videómegosztó oldalt is. A pekingi vezetés szempontjából kényes vagy Kínával szemben kritikus más hírportálokhoz hasonlóan a The New York Times és a Wall Street Journal című amerikai lapok honlapjai sem kerülték el a cenzúrát.



A hatóságilag tiltott tartalmak elérésének egyetlen módja a cenzúra és a hatósági megfigyelés elkerülésére alkalmas virtuális magánhálózatok (VPN) használata maradt a tájékozódni kívánók számára. Ugyanakkor a kínai hatóságok a fontos politikai események és a kormány számára kényes emléknapok közeledtével igyekeznek masszívan zavarni ezeket a védett kapcsolatokat.



A pekingi keményvonalas kommunista vezetés utasítására a kínai hadsereg 1989. június 4-én nekilátott a Peking központjában található Tienanmen tér kiürítésének, miután a Tiltott Város bejáratánál fekvő monumentális teret április óta elfoglalták a demokratikus változásokat követelő tüntetők. Az erőszakos művelet halálos áldozatainak száma máig ismeretlen, mivel a történtek Kínában azóta is tabunak számítanak. A becslések néhány száz és háromezer közé teszik a meggyilkolt emberek számát, de az akkor Pekingben állomásozó brit nagykövet 2017-ben előkerült titkos távirata szerint tízezer halottja volt a vérengzésnek.



Idén május elején ünnepelték a centenáriumát a kommunista Kína előhírnökének tartott május 4-e mozgalomnak, amelyre hatalmának legitimációjaként tekint a Kínai Kommunista Párt.



Az 1919-es esemény évfordulója miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be Pekingben, tekintettel arra, hogy a május 4-e mozgalom az 1989-es demokráciapárti diáktüntetéseknek is mintául szolgált.