Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző, valamint a Led Zeppelin korábbi frontembere, a brit Robert Plant is színpadra lép idén júliusban a dániai Roskilde zenei fesztiválon - jelentették be a szervezők.



A 77 éves Dylan, aki utoljára 2006-ban adott koncertet a fesztivál főszínpadán, július 3-án fog fellépni.

Plant a tervek szerint egy nappal később ad koncertet bandája, a The Sensational Space Shifters kíséretében.

A szervezők reményei szerint a június 29-től július 6-ig tartó fesztivál főfellépőinek száma nagyjából 180 lesz.

A már bejelentett előadók között van a The Cure, Cardi B, Robyn, Travis Scott, a Christine and the Queens, a Cypress Hill és a Tears for Fears.



A Roskilde több tízezer látogatót vonz évente. Az első fesztivált 1971-ben rendezték meg olyan hasonló rendezvények nyomán, mint a woodstocki fesztivál és az Isle of Wight fesztivál.