Bódi Margó: Ma is működik a kémia Gusztival!

Fotó: BorsOnline

Az ötvenen túliak szexualitása szinte tabutéma manapság, pedig nem törvényszerű, hogy ennek igénye a korral megszűnik. A lepedőgyűrés nem csak a fiatalság kiváltsága, és ebből Bódi Guszti és felesége, Margó, hatvan környékén sem enged. - írja a BorsOnline – Mi, Gusztival a mai napig tudjuk egymást szeretni, és megvan köztünk a szenvedély. Én 57, ő 60 éves, de hála istennek, még ma is működik a kémia. Mi nem engedjük kialudni a tüzet, és mindig teszünk rá egy kis fát. Nehogy már hatvanévesen ne legyen semmi! – kacagott fel hálószobatitkaikról csevegve Margó, akinek Guszti az egyetlen igaz szerelme az életben.– Tizenöt éves voltam, amikor összeházasodtunk, úgyhogy nekem a férjem az első és egyetlen férfi az életemben. A lováriaknál ez így működik, ahogy az is, hogy a lányok 14-15 évesen feleségek lesznek.Margóék negyvenhárom éve tartó idilljének más titka is van. Az énekesnő a rengeteg koncert, rajongó lány ellenére sosem féltékenykedett, és mindig megadta a kellő bizalmat párjának.– Fiatalon volt, hogy végigfutott egy rossz érzés a szívemen, amikor telefonszámot nyomtak Guszti kezébe, vagy ölelgették, de az az igazság, soha nem adott nekem okot arra, hogy kételkedjek benne. Megtanultuk, hogy ezek a dolgok Bódi Gusztinak, az énekesnek szólnak, aki a színpadról lejőve Varga Gusztáv családapa, szerető férj – mondta Margó, aki szerint fontos megadni a kellő szabadságot a férfinak.– A lovári nők teret adnak a férfiaknak. El­mehetnek barátokkal bulizni, nincs korlátozás. Az már a férfi intelligenciáján múlik, hogy ezzel visszaél-e. Én sosem kértem számon Gusztit, hol volt, megcsalt-e, mert az évek során megalapozta a bizalmam. Inkább enni adtam neki, és megkérdeztem, jól érezte-e magát.