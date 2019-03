Budapesten ad koncertet Paul Anka

A Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet július 17-én Paul Anka, a világ egyik legsokoldalúbb dalszerzője és énekese, aki a Celebrating 60 years of hits - his way című turnéja keretében látogat el Magyarországra.



A kanadai előadó az elmúlt hatvan év munkásságából válogat koncertjén - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Paul Anka zenei pályafutását kisiskolásként egy kórusban kezdte, majd zongorázni tanult, írói vénáját pedig újságírói kurzuson erősítette. Tizenhárom évesen amatőr előadói esteken lépett fel, első slágere a Diana már 15 évesen ismertté tette. Kis idő múlva már kora hírességeivel turnézott és olyan nevek társaságában bontakoztathatta ki tehetségét, mint Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Frankie Lymon vagy Chuck Berry.



Egy idő után más előadóknak is elkezdett dalokat írni, többek között Connie Francis, Lesley Gore és Buddy Holly számára. Nagysikerű művei közé tartozik például az Oscar-díjra jelölt, 1962-es A leghosszabb nap című film főcímdala, valamint ő jegyzi a televíziótörténet leghosszabb ideig sugárzott, Johnny Carson vezette The Tonight Show című műsor főcímdalát is.



A hatvanas évek vége felé írta meg a My Way című nótát Frank Sinatrának, a hetvenes években pedig olyan slágereket írt, mint a (You're) Having My Baby, a Don't Like To Sleep Alone vagy a Times of Your Life.



Stúdióművészként elért későbbi sikerei közé tartozik a slágerlistára került Hold Me 'Til the Morning Comes, amelyet duettben énekelt Peter Ceterával 1983-ban, valamint a spanyol nyelvű Amigos album 1996-ban és a Body of Work, az 1998-as duetteket tartalmazó album, amelyen Frank Sinatra, Céline Dion, Tom Jones és a művész lánya, Anthea Anka működött közre. A Rock Swings és a Classic Songs, My Way című albumai olyan dalokat tartalmaznak, amelyeket eredetileg a korszak legnagyobb rockzenészei jegyeztek.



Michael Jackson halála után, 2009-ben jelent meg a This Is It című világsláger, majd a Love Never Felt So Good című dal, amelyeket Anka közösen írt Jacksonnal. 2013 áprilisában adta ki a New York Times bestsellerlistájára felkerült önéletrajzi könyvét My Way címmel. Ezzel egyidőben jelent meg a Duets című albuma olyan művészek közreműködésével, mint Frank Sinatra, Michael Jackson, Tom Jones, Céline Dion és Michael Bublé.



Karrierjének kezdete óta dalait több mint százmillió alkalommal adták elő szerte a világon, a Billboard slágerlista állandó szereplője, több mint 126 albuma készült angolul, japánul, németül, spanyolul, franciául és olaszul. Nagy- és kislemezei összesen több mint kilencvenmillió példányban keltek el.



Paul Anka legutóbb 2010 nyarán lépett fel Budapesten.