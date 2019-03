Budapesten lép fel a Postmodern Jukebox

Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában lép fel szerdán a Postmodern Jukebox, a legnagyobb mai slágereket jazzstílusban feldolgozó amerikai formáció.Első dalukat 2013-ban mutatták be a Youtube videómegosztó oldalon, ahol három hónap alatt 1,8 milliószor nézték meg a klipet.A változó tagokból álló, 2009-ben alakult zenei csoport eddig 17 albumot adott ki, többször jártak már turnéval Európában, azon belül Budapesten is.A Welcome to the Twenties 2.0 Tour című turné célja, hogy felkészítse a világot egy olyan évtizedre, amelyben visszatérünk a korábbi generációk zenei stílusához és szakmabeli tudásához - idézi a Postmodern Jukebox alapítóját, Scott Bradlee-t a szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye.