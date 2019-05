Bukowski-est könyvbemutatóval és színházi előadással a Trip hajón

Forrás: Facebook

A Posta Charles Bukowski első regénye, amit állítólag három hét alatt írt. Az eredetileg 1971-ben (nálunk először 2006-ban) megjelent mű antihőse, Henry Chinaski tévedésből helyezkedik el a postánál, ahol permanens másnaposságtól szenvedve kora reggel szortírozza és kézbesíti a leveleket, közben kölcsönösen alázzák egymást főnökeivel - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.A Szegedi Nemzeti Színház Vissza a feladónak! című, 2016-ban bemutatott előadását is a Posta ihlette: a darabot Pritz Péter fordítása alapján Miklós Krisztián írta és Czene Zoltán rendezte.A június 3-án a Trip hajón is látható kevert műfajú darab egyszerre stand up, önéletrajzi road movie és kocsmaszínházi produkció. Az est elején Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője beszélget az alkotókkal és a Bukowski-életműsorozat fordítójával, Pritz Péterrel, az előadás után pedig Bukowski after party lesz a hajó teraszán, Doktor Pepperrel, vagyis a fordítóval.Az idén 25 éve, 1994-ben elhunyt Charles Bukowski huszonéves korától rendszeresen írt, első novellája már 1944-ben megjelent, de utána folyamatosan visszautasították.Arra egészen 1969-ig kellett várnia, hogy bekerüljön az amerikai irodalmi köztudatba, akkor jelent meg két kötete és verseit beválogatták egy antológiába is. Addig alkalmi, sokszor fizikai munkákból élt, hosszú éveken át dolgozott például a Los Angeles-i postán - ezeket az éveket örökítette meg Posta című regényében."Zsenialitása abban rejlett, hogy egyszerű, de formabontó stílusban, mindenki számára közérthető nyelven volt képes megírni sűrű élete történéseit. Ezért fedezik fel maguknak újabb és újabb generációk, legutóbb a mai huszonévesek" - mondta Pritz Péter fordítója korábban az MTI-nek.Bukowski a hetvenes években sorra publikálta regényeit, megalkotva bennük alteregóját, Henry Chinaskit, aki leginkább iszik, nőzik, lóversenyre jár, klasszikus zenét hallgat egyedül, és - akárcsak az író - illúzióktól mentesen szemléli a körülötte kavargó nyomorúságos világot.Bukowski stílusát minden művében alapvető közvetlenség, nyílt szókimondás, kíméletlen őszinteség és fanyar humor jellemzi.Bár a magyar olvasók elsősorban prózaíróként ismerik Bukowskit (regényei A Ponyva, a Posta, a Nők, a Tótumfaktum, a Hollywood, A kezdő), több mint ezer verset írt, közülük néhány bekerült a Vegyes felvágott címmel 2013-ban a Trubadúr által kiadott kötetbe. Pritz Péter műfordító-újságíró zenei könyvek mellett eddig tizenegy Bukowski-művet fordított le.