Cannes - Alain Delon a tiltakozás ellenére megkapja az életműdíjat

Az egyik legismertebb francia filmsztárnak saját lánya, Anouchka fogja átadni az életműdíjat a fesztiválpalotában. Hét olyan film szerepelt az 1960-as évektől a világ egyik legrangosabb fesztiváljának hivatalos versenyprogramjában, amelyben Alain Delon főszerepet játszott, de egyikért sem kapta meg a legjobb alakítás díját a zsűritől.



A fesztivál vezetősége ezért Jean-Paul Belmondo és Catherine Deneuve után a 83 éves sztárnak is odaítélte az életműért járó különdíjat. A döntés azonban már a fesztivál kezdete előtt tiltakozást váltott ki a Women and Hollywood nevű amerikai feminista szervezet részéről, amely petícióban azt kérte a szervezőktől, hogy ne tüntessék ki "a rasszista, homofób és nőgyűlölő" Alain Delont.



Az interneten vasárnap délig több mint 25 ezren írták alá a petíciót. A megfogalmazók úgy vélik, hogy "nincs helye egy ilyen jelentős eseményen rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak".



Az aláírók felidézték, egy 2013-as tévéinterjúban Alain Delon úgy vélte, hogy a homoszexuális pároknak nem szabadna engedélyezni gyerekek örökbefogadását, a "nőket pedig macsó módon kell kezelni, beleértve a pofonokat is".



A petíció arra is emlékeztetett, hogy a filmsztár fia, Anthony Delon május 4-én az Instagramon azt állította az apjáról, hogy gyerekkorában erőszakos volt vele, és kutyákkal zárta össze egy ketrecben, hogy keményebbé váljon.



"Nem vagyok a homoszexuálisok házassága ellen, nem is érdekel. Az emberek azt csinálnak, amit akarnak. De nem támogatom az azonos nemű embereknek az örökbefogadást. Elismertem, hogy ütöttem meg nőt? Igen. Azt is hozzátettem valószínűleg, hogy több pofont kaptam, mint adtam. De soha az életben nem zaklattam nőt" - mondta a filmsztár a Le Journal du dimanche című francia hetilapban vasárnap megjelent interjúban.



"Nem a Nobel-díjjal jutalmazzuk Delont, hanem tiszteletbeli Arany Pálmával életművéért. A fesztivál elítél bizonyos megszólalásokat, de nem a véleménynyilvánítás szabadságát. Szét kell választani a dolgokat" - mondta Thierry Frémaux Cannes-ban a 72. fesztivál ünnepélyes megnyitása előtt egy nappal tartott sajtótájékoztatóján, ahol elítélte a "politikai rendőrséget".



"Delon szabadon kifejtheti a véleményét, még ha én nem osztom is azt (...) Nehéz mai szemüvegen át megítélni olyan dolgokat, amelyek évekkel ezelőtt történtek vagy amelyeket akkor mondtak" - tette hozzá.



A díjátadó után a fesztiválközönség a Joseph Losey rendezésében 1976-ban forgatott Kelin úr című filmet nézheti meg, amely az első olyan alkotás volt, amelynek Alain Delon nem csak a főszereplője, hanem a producere is volt, s amelyet pályája egyik legfontosabb munkájának tart.