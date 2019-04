Cannes 2019: a két hete elhunyt Agnes Varda szerepel az idei fesztivál plakátján

A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál által 2019. április 15-én közreadott dátummegjelölés nélküli kép a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos plakátjáról.

Fotó: MTI

Agnes Varda, a francia újhullám két héttel ezelőtt, 90 évesen elhunyt, egyik meghatározó filmrendezője látható a 72. cannes-i fesztivál hivatalos plakátján.A sajtónak hétfőn bemutatott narancsszínű hátterű plakátot a rendező első filmjének 1954-es forgatásán készült fotó alapján Flore Maquin tervezte."Agnes teljes megvilágításban. Magasan fent. Egyensúlyban. Egy flegma technikus hátára felállva. Belekapaszkodva a kamerába, amely szinte beszippantja. Egy 26 éves nő első filmjét forgatja" - olvasható az eredetileg fekete-fehér fotó leírásában, amely naplementét idéző narancssárga hátteret kapott a plakáton.A felvétel Agnes Varda első játékfilmjének, a Párbeszédnek a forgatásán készült a dél-franciaországi Sete kisváros melletti halászfaluban."Természetes díszletek, könnyű kamera, nevetséges anyagi háttér. Agnes Varda, a legendás színész-rendező, a Jean Vilar vezette párizsi Népszínház fotográfusa a Párbeszéddel (amelyet 1955-ban az egyik cannes-i moziban mutattak be) egy új filmművészet alapjait teremtette meg, amelynek később ő lett az egyetlen női rendezője" - emlékeztetett a fesztivál közleménye.Agnes Varda több mint 50 filmet forgatott, amelyekben gyakran keveredett a fikció és a dokumentumfilm műfaja. Gazdag életművében olyan filmek szerepelnek, mint a Cléo 5-től 7-ig, a Sem fedél, sem törvény, amelyért 1985-ben Arany Oroszlán-díjat nyert Velencében, A nantes-i Jacquot című 1991-es dokumentumfilm, amelyben férjének, a szintén rendező Jacques Demynek állított emléket és a tavaly Oscar-díjra jelölt, Arcélek, útszélek című dokumentumfilm.A cannes-i fesztivál hivatalos programjába összesen 13 filmjét válogatták be, 2005-ben a zsűri tagja volt, 2013-ban a legjobb első filmnek járó Aranykamerát odaítélő zsűri elnöke, 2015-ben pedig Arany Pálma-életműdíjjal ismerték el munkásságát.A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Don't Die című zombifilmjének díszbemutatójával május 14-én veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz. A hivatalos versenyprogramot április 18-án teszik közzé.