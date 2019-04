Caramel és a Magna Cum Laude is fellép a Budapest Park segélykoncertjén

A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, Caramel, a Lóci játszik, a Magna Cum Laude, a Parno Graszt, a Punnanny Massif és a Supernem is fellép június 16-án a Budapest Parkban. A koncert bevételével a nehéz sorsú gyerekeket támogatják az UNICEF Magyarországon keresztül.



A szervezők hétfői közleménye szerint a nap fellépői a legismertebb számaikat hozzák el az apák napi jótékonysági koncertre. A Budapest Park és az UNICEF Magyarország a már bejelentett előadók mellett további meglepetéseket is tartogat az estére.



"Minden együttes, előadó az első szóra az ügy mellé állt és a fellépési díjáról lemondva vállalta, hogy a zsúfolt nyári programja ellenére is a gyerekekért zenéljen. Köszönjük nekik az elhivatottságukat" - idézi a közlemény Mészáros Antóniát, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatóját.



"Úgy gondoljuk, hogy a nehéz sorsú gyermekek támogatása mindennél fontosabb, ezért szeretnénk minden tudásunkkal hozzájárulni, hogy ez a Live Aid inspirálta rendezvény felhívja a figyelmet erre a problémára és rávilágítson arra, hogy mindnyájunk kötelessége segíteni az elesetteken nemcsak Magyarországon, de a világ bármely pontján" - tette hozzá Pálffy András, a Budapest Park alapítója.



A koncertre a jegyek már elővételben kaphatók.