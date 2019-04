Claudia Cardinale árverésre bocsátja ruhatára egy részét

Catherine Deneuve után Claudia Cardinale is árverésre bocsátja ruhatára egy részét, közte filmekben viselt ruhadarabokat - közölte a Sotheby's árverési ház.



"Ha ismerik is az 1960-as évek ragyogó szépségét és a nemzetközi filmművészet kiemelkedő csillagát, a divatbarát hölgy csak kevéssé ismert. Egy titkos kert tárul most fel előttünk" - hangsúlyozta közleményében a Sotheby's.



Az árverés kizárólag interneten folyik június 28. és július 9. között. A 130 tétel - ruhák, kosztümök és kabátok, nappali és esti viseletek ingyenes kiállításon tekinthetők meg július 2. és 4. között Párizsban, a Sotheby's Saint-Honoré sugárúti termeiben.



"Ezek a darabok az 1950-es évek végétől az 1980-as évek elejéig terjedő időszak olasz divatja előtt tisztelegnek, amikor már nem Párizsé volt a divat monopóliuma, és amikor az olasz divattervezők egyre népszerűbbek lettek" - mutattak rá a Sotheby's szakértői.



Emilio Schuberth, Roberto Capucci, Irene Galitzine, Barocco és Balestra márkái mellett a ma 81 éves színésznőt az 1960-as években rendszeresen öltöztető Nina Ricci párizsi divatház ruhái is szerepelnek a tételek között.



Irene Galitzine elefántcsontszínű, ezüstözött gyöngyökkel hímezett santung pizsamáját, amely arra a darabra emlékeztet, amelyet a színésznő Black Edwards A rózsaszín párducában viselt 1963-ban, 3500 és 5000 euró közötti (1,1-1,6 millió forint) összegre becsülik).



A Nina Ricci márkájú, fekete virágszirmokkal hímzett koktélruha, amelyet Claudia Cardinale az Antonio Pietrangeli rendezte Il magnifico cornuto (A felszarvazott) című filmben (1964) viselt, akár 3500 euróért (1,6 millió forint) is elkelhet.



A Francesco Maselli rendezte Nem mindennapi pár című filmben (1968) - amelyben Rock Hudsonnal játszott együtt - egy bőrkabátot viselt a színésznő, amelynek értékét 2000 és 3000 euró közötti összegre (644 ezer-966 ezer forint) becsülik.



A kaliforniai Cole divatház fürdőruhája, amelyet Cardinale az Alain Delonnal játszott, Mark Robson rendezte Elveszett dicsőség című filmben (1966) viselt, elérheti a 700 eurót (225 ezer forint).



A legkívánatosabb darabok között szerepel a fekete, díszekkel borított és virágokkal szegélyezett testhezálló ruha, amelyet Claudia Cardinale 1965-ben viselt az Oscar-díj átadó ünnepségen Steve McQueennel az oldalán. Becsült ára 6000 és 8000 euró (1,9-2,6 millió forint) között mozog.



Catherine Deneuve-nek a Christie's-nél januárban elárverezett ruhatára rekordösszegű bevételt, 900 ezer eurót (289,9 millió forint) hozott.