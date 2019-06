Csak két zseb takarta Iszak Esztert a Joy SMA múlt heti partiján

Tavaly szeptembertől egy igen stresszes időszakot éltem szakmailag és ma­gán­életileg is. Nekem az idegesség mindig az emésztőrendszeremre, kiváltképp a gyomromra megy rá. Sose fogyok szándékosan, de ebben az időszakban előfordult, hogy csak 46 kilót nyomtam. Most egy nagyon produktív időszakot élek, közel nyolc kilót szedtem magamra, már nem olyan beesett az arcom, és nyolc év után életem első díjával is elismerték a divat világában végzett munkásságomat