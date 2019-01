Csepregi Éva: "Voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtam: ennyi volt, nem csinálom tovább"

Megindító részleteket oszt meg múltjáról az ország egyik kedvenc ikonja, Csepregi Éva. Az énekesnő fiával, Heatlie Dáviddal közösen adott interjút a Magneoton Spotlightnak. A legújabb adásban Éva nem csak a turnékról és koncertekről, hanem az anyaságról is megoszt eddig sosem hallott részleteket, ráadásul Dávid is sokat elárul gyerekkoráról."Ha egyest kaptam az iskolában, Neoton koncertek után a meghajlásnál mondtam el" - vallotta be Dávid, aki nem meglepő módon szülei nyomdokaiba lépett, és évek óta együtt zenél édesanyjával.Legújabb saját szerzeményével, a "La Mama Hotel" című dallal pedig hamarosan a DAL 2019 pódiumán lép fel.A 26 éves énekesnek nem lesz újdonság a színpad, hiszen már 12 éve dobol a Neoton Sztárjai formációban. Arról, hogyan került Dávid az együttesbe, és hogyan dolgozik együtt ilyen régóta anya és fia, a Magneoton Spotlight legújabb részéből tudhattok meg többet.