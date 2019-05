Demjén Ferencet mesterséges altatásban tartják orvosai

Bár a hivatalos tájékoztatás szerint az érgörcs enyhe lefolyású volt, a Bors úgy tudja, hogy az orvosok jelenleg is altatásban tartják az énekest, és még nem tudni, mikor ébresztik fel. Ez a helyzet arról árulkodik, hogy hosszú felépülési idő, valamint elhúzó­dó rehabilitáció vár Rózsira, akit már most nagyon hiányolnak a rajongói - írják.– A pécsi klinika alkalmazottai mindent megtesznek Rózsiért, ahogy a többi betegért is, de jelenleg senki sincs, aki meg tudná mondani, hogy mikor térhet vissza a színpadra. Egyelőre nem is ez a fő kérdés, sokkal inkább az, hogy mikor ébreszthetik fel – mondja a Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő, közeli ismerős.„Kedves barátaink! Demjén Ferenc múlt pénteken a csípőkorrekciós műtétje utáni második kontrollvizsgálatra készült, ám a betegszállításra várva az izgalom miatt rosszul lett. Azonnal a szigetvári kórházba szállították, ahol kiderült, enyhe lefolyású agyérgörcse volt. Je­lenleg a Pécsi Idegtudományi Centrumban ápolják. Bízunk benne, hogy néhány hónapon belül újra színpadra léphet. Imádkozzunk a mielőbbi fel­gyógyu­lá­sáért. Szeretettel: Demjén Ferenc me­nedzs­ment" – tájékoztatta a helyzetről a rajongókat a zenész mene­dzsere.