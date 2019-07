Dickens kedvenc művének új filmváltozata nyitja a neves filmfesztivált

Egy Charles Dickens-klasszikus, a Copperfield Dávid új filmes feldolgozásával kezdődik az idei Londoni Filmfesztivál - adta hírül a The Guardian című brit napilap honlapja szerdán.



Az önéletrajzi ihletésű Copperfield Dávid 1849-50-ben sorozat formájában jelent meg, és Dickens a kedvenc művének tartotta.



A filmet, amelynek világpremierje a londoni fesztivál előtt, Torontóban lesz, Armando Iannucci rendezte, a főszerepet Dev Patel alakítja. A főhős nagynénjének szerepében Tilda Swinton látható majd, Ben Whishaw pedig Uriah Heepet játssza. A sztárszereposztásban helyet kapott Hugh Laurie, Peter Capaldi és Gwendoline Christie is.



Iannucci a forgatókönyvet együtt jegyzi állandó alkotótársával, Simon Blackwell-lel.



A rendező a The Guardiannek elmondta: megtiszteltetésnek tartja, hogy filmjével nyílik meg a Londoni Filmfesztivál. "A Copperfield Dávid az együttérzés, humor, nagylelkűség és barátság filmje" - fűzte hozzá.



Tricia Tuttle, a filmfesztivál igazgatója az alkotás erényei mellett kiemelte a színészek nagyszerű alakításait, és örömmel ajánlotta az alkotást a közönségnek a 63. Londoni Filmfesztivál nyitófilmjeként.



A skót rendező korábban a Sztálin halála című játékfilmmel és Az alelnök című sorozattal hívta fel magára a figyelmet. Jelenleg egy új sci-fi szatíra-sorozaton dolgozik: az Avenue 5 című produkció első epizódját abban a London melletti stúdióban forgatják, ahol a múlt héten tűz ütött ki. A The Guardian szerint a díszletek egy része megsemmisült.



A Copperfield Dávidból korábban nyolc játékfilm született. Három televíziós feldolgozást is megért, legutóbb 1999-ben a BBC forgatta le Daniel Radcliffe főszereplésével, akiből később a Harry Potter-sztár lett.



Tavaly Steve McQueen Nyughatatlan özvegyek című drámája nyitotta meg a Londoni Filmfesztivált. A mustra fődíját pedig Sudabeh Mortezai Joy című drámája kapta.



A 63. Londoni Filmfesztivált 2019. október 2. és 13. között rendezik meg.