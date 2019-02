Díjnyertes filmekkel hangolódhatunk a vasárnapi Oscar-gálára!

Végre itt az év várva várt filmes eseménye, az Oscar-díj-átadó, amelyet az egész világon hatalmas érdeklődés övez. Ennek alkalmából a Paramount Channel ismét tematikus nappal jelentkezik: február 24-én, vasárnap számos, az Amerikai Filmakadémia által kitűntetett filmmel hangolódhatnak a mozis csatorna nézői az idei ceremóniára. Jön a Tűzszekerek, az Annie Hall, a Dreamgirls, Az élet szép, a 12 év rabszolgaság, A szakasz, illetve a Vérző olaj is.A tematikus Oscar-nap 11.20-kor startol a négy aranyszobrocskával kitüntetett Tűzszekerekkel. A film az 1924-es párizsi olimpiára készülő két brit atléta igaz történetét, erkölcsi és fizikai csatározását dolgozza fel. A páratlan és lebilincselő alkotást 1981-ben hét kategóriában jelölték, végül a legjobb film, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb jelmez díját nyerte el, valamint az azóta legendássá vált főcímzenét jegyző Vangelist is elismerték a legjobb eredeti filmzene kategóriában.Ezt követően egy újabb nagy klasszikus érkezik a képernyőre; 13.55-kor jön az Annie Hall, ami bár öt Oscar-jelölést kapott annak idején, ám a színész-rendező, Woody Allen nem fogadta el a meghívást a díjkiosztóra, méghozzá azért, mert a gála idején New York egyik bárjában volt fellépése a saját dzsessz-zenekarával. Végül Hollywood élő legendája a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyvírónak járó elismerést is besöpörte, míg Diane Keaton lett a legjobb női főszereplő, az Annie Hall pedig 1978 legjobb mozis produkciója.A filmes palettát 15.55-től a Dreamgirls című musicalfilm színesíti. Az And I Am Telling You című dal Jennifer Hundson előadásában a zenés mozik történetének egyik legerősebb pillanata, nem csoda, hogy a színésznőt a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjjal jutalmazták, de a Dreamgirls a legjobb hangkeverésnek járó elismerést is bezsebelte.Roberto Benigni Az élet szép című produkciója a bemutatása után több, mint 50 filmes díjban – ebből három Oscar-díj – részesült. Az 1997-ben debütált olasz filmdráma a vegyes megítélésű volt szovjet politikus és államférfi, Lev Davidovics Trockij Mexikóban írt, végrendelet jellegű feljegyzéséből származik. A II. világháború alatt egy apa, hogy kisfia lelkét megvédje a háború és a halál borzalmaitól, kínjában kitalálja, hogy az egész haláltábor csak egy jól megszervezett játék, amelynek győztese nyer egy tankot. A film 18.40-től láható, majd 21.00-kor a szintén három, köztük a legjobb filmnek járó Oscart begyűjtő 12 év rabszolgasággal folytatódik az este. Méghozzá olyan nagy világsztárokkal a főbb szerepekben, mint például Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’O – aki a legjobb női mellékszereplő díját kapta – Michael Fassbender, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, vagy éppen Brad Pitt.Oliver Stone sokat emlegetett vietnámi háborús filmeposza, a négy Oscar-díjjal kitüntetett A szakasz 23.55-kor érkezik a képernyőre, majd 02.20-kor a 2008-ban a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat kapó Daniel-Day Lewisszal a főszerepben, a Vérző olaj zárja a mozis csatorna 2019-es Oscar-napját.