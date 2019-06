Döbbenet: Lagzi Lajcsi otthagyja a Dáridót!

Csak önmagáért vállal már felelősséget Lagzi Lajcsi, minden idők legnépszerűbb zenés műsorának, a Dáridónak az atyja - írja a BorsOnline. A mulatós zenész 1997 szilveszterén debütált először a lakodalmas esztráddal, amelyet egy évvel később, 1998 májusától a TV2 minden péntek este a műsorára tűzött. A közel hárommilliós, abszolút nézettségi rekorddal futó produkciónak számtalan híresség köszönheti a népszerűségét, úgy, mint a néhai Király, Zámbó Jimmy, aki szinte ál­landó szereplője volt a Dáridónak, de itt mutatkozott be többek között a Romantic együttes és Bódi Gusztiék is. A hazai zenészek mellett pedig Lajcsi több világsztárt is a műsorába csábított, neki köszönhetően utazott Magyarországra például Thalía, a Rosalinda és a Marimar című szappanopera népszerű színésznő-énekesnője, vagy éppen a Vad an­gyal sztárja, Natalia Oreiro, de elfogadta Lajcsi meghívását Chris Rea és Demis Roussos is.



– Akkoriban elképzelhetetlen volt, hogy egy világsztár lépjen fel a kis hazánkban, a Dáridóban azonban még a legfelkapottabb hírességek is szívesen szerepeltek. Nem mondom, hogy mindegyiket könnyű volt ide csábítani, de én sosem ismertem lehetetlent, mindig, mindenkor a határaimat feszegettem

– kezdi lapunknak Galambos Lajcsi, a Dáridó producere, aki eltökéltségének köszönhetően döntött meg minden nézettségi rekordot.

– Producerként nekem kellett mindent kézben tartanom, a fény- és hangtechnikán át, a táncosok ruhájáig, a fellépők koordinálásán keresztül magam intéztem mindent, ami egy rendkívül összetett és embert próbáló feladat. Sokat idegeskedtem, stresszeltem a sztárvendégek miatt, végtére is a műsor sikere az ő teljesítményükön múlott, s múlik mind a mai napig – vall-ja be Lajcsi, akinek könnyűze­nei és szórakoztató műsora 2008-ig, százharminc adáson át futott a TV2-n, majd az MTV-n Szuperbuli néven, de egy időben a Story Tv és a Muzsika Tv sugározta a Dáridót, ami jelenleg a Zenebutikon elérhető.