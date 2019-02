Döbbenet! Maga Medvegyev vallotta be, hogy léteznek földönkívüliek - Videó

Úgy rejtünk el valamit a legjobban , ha szem előtt hagyjuk





Hogy ebből mennyi igaz, vagy mennyi nem, azt nem tudjuk, mert konkrét bizonytékokat nem sorakoztatnak fel, mindenesetre elgondolkodtató műsor. Ha léteznek is földönkívüliek, azt nem egy dokumentumfilmből, vagy az internetről fogjuk megtudni, hanem reméljük, hoigy hivatalos úton fogják bejelenteni. Egy dolog viszont biztos: Akik az atomrakéta indtókódokat is ismerik, azok olyan tudással rendelkezhetnek más, komoly témákról is, amit gondolni sem mernénk.

Emlékeznek arra a videóra, amikor Dmitrij Anatoljevics Medvegyev, Oroszország miniszterelnöke 2012-ben egy riporternek elmondta, hogy léteznek idegenek, és tudnak róla? Igaz, nem tudni, hogy Medvegyev viccel-e, vagy komolyan beszél, mert furcsa arckifejezés ül ki az arcára, olyannyira, hogy az embernek hirtelen ambivalens érzései támadnak, és nem tud dönteni.Az orosz miniszterelnök nem hozza nyilvánosságra, mennyi idegen él csak Oroszország területén, mert általános pánik törne ki az emberek közt, de elmondja, hogy nézze meg mindenki a Men In Black című dokumentumfilmet. Ez nem az amerikai mozifilm, bár a címe ugyanaz, hanem egy olyan orosz dokumentumfilm, mely az idegenekről, és a fekete ruhás emberekről szól.Ezek a fekete ruhás emberek állítólag egyformák, érzelemtől mentes arcvonásokkal rendelkeznek, és azokat látogatják meg, vagy hallgattatják el, akiknek bizonyítéka van a földönkívüliek létezésére.A dokumentumfilmben olyan megdöbbentő állítások szerepelnek még, mint az, hogy az oroszok és az amerikaiak tudtak mindenről, az amerikaiak beleegyeztek az emberek elrablásába technológiáért cserébe, valamint megtudjuk, hogy nagyon sok idegen faj létezik, melyek látogatják a Földet. Ha többre kíváncsi, akkor nézze meg a dokumentumfilmet. :