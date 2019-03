Döbbenetes milyen körülmények között nőtt fel Bangó Margit

Óriási meglepetés érte Jellinek Tinát mire hazaért otthonukba, hiszen férje nem mással, mint egy új ülőgarnitúrával lepte meg a családot. Kisebb átalakítás után sikerült is elhelyezni a díszes bútorokat, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.



– Az én drága férjem meglepett ezzel a gyönyörűséggel. Még a szavam is elakadt, annyira tetszik. A csillárt is kicserélték, lélegzetelállító a változás – mondta repesve Tina, akinek új bútorait Bangó Margit is megcsodálta. – Csodaszép ez az ülőgarnitúra. Hasonló bútoraim vannak nekem is, világ életemben ki nem állhattam a modern bútorokat, ezeket a régi korokat idéző darabokat szeretem – mondta a Drága családom epizódjában Bangó Margit, aki azt is elárulta milyen körülmények között nőtt fel.



– Az első házunk, ahova születtem sajnos összedőlt. A polgármester segítségünkre sietett és az egyik kúriában kaptunk egy szárnyrészt. Három kis ágy volt benne, sparhelt, nagyon szegényesen laktunk. Soha nem gondoltam, hogy megadatik, hogy ilyen bútoraink legyenek, mint ez, amin ülök. Ez mindig csak az álmaimban létezett, de én gyerekként is az álmaimban éltem – mondta Bangó Margit.