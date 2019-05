Döbbenetes titkot árult el magáról a magyar énekesnő

Tizenéves kora óta a zenei életben tevékenykedik Szatmári Orsi, aki korábban énekesként, az utóbbi években viszont inkább énektanárként tevékenykedett.Pedig nem mindig volt biztos abban, hogy a zenei pálya az ő igazi útja."Valójában egy bőrdíszműves szakmám is van és nem énekesnőnek, hanem stewardessnek készültem. Sajnos ez sosem valósult meg, de amikor a barátnőm - aki légiutaskísérő - férjhez ment megengedte, hogy felvegyem az egyenruháját.Ezzel ki is elégítettem ezt a vágyamat. Persze ez a szakma nem csak ebből, az egyenruhából áll, sokat utaztam már a világban, mindig megállapítom, hogy az a szakma egy nagyon kemény munka és igénybevétel" - mondta az RTL klubon látható Édesítőben Szatmári Orsi, aki komoly döntést hozott az utóbbi hónapokban."Huszonharmadik éve tevékenykedem ének-korrepetítorként is. Az elmúlt tíz évben jobban átvette az életemben a helyet a tanítás.Annyi kedves érdeklődő üzentet kaptam mostanság, hogy hol és mikor láthatnak énekesként, hogy úgy döntöttem, 43 évesen visszatérek és a tanítás mellett a következő tíz évemet énekesnőként is szeretném megélni. Új dallal és klippel is jelentkezem, remélem szeretni fogja a közönség" - árulta el Szatmári Orsi az Édesítő műsorvezetőjének, Molnár Andinak.