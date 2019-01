Dobó Kata igazi csodanő, nem is szólalhatna meg más hangján magyarul a Wonder Woman

Dobó Kata igazi csodanő. Ő az egyik legismertebb magyar színésznő – színpadon és filmen is nagyon népszerű, ráadásul egy ideje filmrendezőként is számon kell tartanunk: nemrég fejezte be Kölcsönlakás című vígjátéka forgatását – a sikervárományos komédia Valentin-napon kerül a hazai mozikba.De ez sem volt elég, a próbák, előadások, a film utómunkái és persze a gyereknevelés hétköznapjai mellett most egy még újabb műfaj kipróbálására is időt talált: szinkronizált.Természetesen Wonder Womant… bár kicsit másképp. Kockásan.(The Lego Movie 2, hazai bemutató: február 7.) őrült humora nem kíméli az elmúlt évek nagy sikerfilmjeit: az első rész hősei, Emmet és Lucy mellett nemcsak Batman és Aquaman űrhajózik benne Amita Karok királynő távoli galaxisába, hanem Wonder Woman is akcióba lendül… néha űrhajón, néha egy kockakerekű tandembiciklin – a magyar változatban Dobó Kata hangján.A szinkronstúdióban töltött időt a színész-rendező nagyon élvezte, és nem zárta ki, hogy még később is visszaáll a mikrofon mögé. De most minden idejét a Kölcsönlakás befejezése foglalja le, hiszen gyorsan közeleg a premier – a vígjáték február 14-én kerül a hazai mozikba.