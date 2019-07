Donald Trump gyorsabb döntést ígér a tech-cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében

Az érintett üzletemberek korábban azzal a kéréssel fordultak a Fehér Házhoz, hogy engedélyezze termékeik forgalmazását a kínai telekommunikációs óriásnak.



Hét nagyvállalat elnök-vezérigazgatója találkozott Donald Trumppal, köztük a chipeket gyártó Qualcomm, Broadcom és Micron vagy a Google, amely az androidos operációs rendszerek szoftverét forgalmazza a Huawei okostelefonjaihoz.



A Fehér Ház közlése szerint a vállalatvezetők ismételten azt kérték az elnöktől, hogy a lehető leggyorsabban engedélyezze a Huaweinek szánt exportjukat. A Trump-kormányzat még július elején jelentette be, hogy enyhít a kínai óriáscéggel üzleti kapcsolatban álló amerikai cégeket érintő korlátozásain, és a megszorítások a jövőben csakis azokra a termékekre vonatkoznak majd, amelyek az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából fontosak.



Az elnök egyik szóvivője arról tájékoztatott, hogy a megjelent vállalatok vezetői "erős támogatásukról biztosították az elnök politikáját, beleértve az amerikai távközlési eszközök Huaweinek történő eladására vonatkozó, nemzetbiztonsági megfontolásokból bevezetett korlátozásokat". Ugyanakkor azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a kereskedelmi minisztérium ne húzza-halassza a lehetséges exportengedélyek kiadását. "Az elnök egyetértett ezzel" - idézte az amerikai sajtó a Fehér Ház szóvivőjét.



Az amerikai sajtó hétfőn arról is hírt adott, hogy a Huawei fejlesztéssel foglalkozó cége, az amerikai irodákkal rendelkező Futurewei Technologies a 850 alkalmazottjának mintegy kétharmadától megválik. A több mint 600 ember elbocsátása hétfőn már meg is kezdődött.



A kaliforniai Szilícium-völgyben, Seattle városában, Chicagóban és a texasi Dallas környékén irodát működtető - és amerikai egyetemekkel és kutatókkal együttműködő - kínai vállalat ugyanis megrendelések híján maradt, miután az amerikai kereskedelmi minisztérium még korábban - mint nemzetbiztonsági szempontból veszélyes céget - feketelistára helyezte.