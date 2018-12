Eddig sosem hallott történetek Rúzsa Magdiról - videó

Rúzsa Magdival indult el a zenei cégcsoport saját gyártású riportműsora, a Magneoton Spotlight. Ahogy arról a beharangozóban is szó volt, Magyarország kedvenc énekesnője kendőzetlen őszinteséggel mesél múltjáról, érzéseiről és munkásságáról.A műsorból az is kiderül, hogyan birkózott meg a hirtelen jött sikerrel, hol helyezi el magát a zene világában, hogy születnek a dalai és milyen tervei vannak 2019-re. Rúzsa Magdi azt is elárulta, hogy miként éli meg, amikor a Magdaléna Rúzsa című színdarabban saját magát kell alakítania, és milyen érzés teljesen kitárni múltját a közönség felé.