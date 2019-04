Egy félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono amszterdami nászútjáról

Egy rég feledésbe merült, félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono ötven évvel ezelőtti nászútjáról Amszterdamban.



Lennon és az avantgárd filmrendező-képzőművész 1969. március 20-án házasodott össze a Nagy-Britanniához tartozó Gibraltáron, két és fél évi ismeretség után. A híres pár 1969-ben nászútját pacifista ceremóniává változtatta a nemzetközi sajtó asszisztálása mellett.



Az amszterdami Hilton szállodabeli lakosztályukból a világbékére szólítottak fel "fekvősztrájkjukkal" (bed-in), a Szeretkezz, ne háborúzz! jelmondat szellemében. Az egy hetet a pár dohányzással, evéssel, énekléssel, gitározással töltötte, miközben interjúkat adott az újságíróknak. Egy holland filmes csapat is készített felvételeket egy kétrészes, 84 perces dokumentumfilmhez - egyfajta videonaplóhoz - a pár kérésére.



A felvételt mindössze egyszer adták le, nem sokkal a nászutat követően, és még abban az évben az Edinburghi Filmfesztivál programjában is szerepelt, majd eltűnt a KRO holland közszolgálati médium archívumában.



Itt dolgozott az 1980-as években Jan Hovers, aki a filmtekercsek nagyszabású lomtalanításakor bukkant rá a Mr. és Mrs. Lennon nászútja feliratú bádogdobozra. A férfinak megengedték, hogy megtartsa a felvételt, amelyről azt gondolta, hogy csupán másolat, majd meg is feledkezett róla.



Miközben Amszterdam az egykori Beatle és felesége szokatlan nászútjának 50. évfordulójára emlékezik, Hovers egy régi kollégájának eszébe jutott, hogy a férfi annak idején említette neki a különleges felvételt, amelyet Hovers végül a pincéjéből kerített elő.



Az 1980-ban meggyilkolt Lennon életrajzírója, Mark Lewinsohn a Nieuwsuur című tévés hírmagazinnak nyilatkozva elmondta, hogy fogalma sem volt a 30 perces felvétel létezéséről. "Ez egy nagyszerű adalék az archívumhoz" - mondta Lewinsohn, hozzátéve, hogy a félórás film segít jobban megérteni és megbecsülni azt, amit Lennon és Ono tettek.



A színes felvételen, amelynek részleteit bemutatták a televízióban, a pár hosszú, fehér pizsamát viselve látható az ágyban különböző napokon. Az egyik részben Lennon az ágyon ülve gitározik, egy másikban épp esznek, egy harmadikban pedig hátulról látszanak, amint alváshoz készülnek.