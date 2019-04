Egy hónapon át ingyenes a Call of Duty battle royale

Call of Duty: Black Ops 4

Forrás: Activision

Kedd délután a Call of Duty: Black Ops 4 fejlesztői a játék twitterén bejelentették, hogy 2019. április 2–30. között ingyen játszható lesz a lövölde Blackout nevű, battle royale játékmódja - írja az Origo A hír megjelenéséig ennél részletesebb tájékoztatást nem adott az Activision, de a konzolosok minden bizonnyal a gépük hivatalos játékboltjából, míg a PC-sek a Battle.net kliensprogramból tudják majd telepíteni.Januárban már volt egy ingyenes játékhét, akkor így működött az akció.Az ingyenes játékhónap pontos kezdete szintén nem ismert, de magyar idő szerint valamikor a kora esti órákban lehet számítani az indulására.Az ingyenes játékhónap nem meglepő húzás az Activision részéről, hiszen a Black Ops 4 többi eleméhez hasonlóan a battle royale mód is fizetős, a free-to-play Fortnite és Apex Legends által uralt piacon nem egyszerű eladni a terméket. Mindehhez pedig hozzájön, hogy pár napja egy ingyenes frissítés formájában a nagy rivális Battlefield 5 is megkapta a Firestorm battle royale játékmódot, csak hogy teljes legyen az öröm az Activision főhadiszállásán.