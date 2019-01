Egy nappal azután, hogy kiderült, hogy ki rendezi a Szellemírtók folytatását, befutott az első előzetes is

Mi is megosztottuk a hírt, hogy a legendás kultfilm folytatását az eredeti film rendezőjének fia készíti el.Ekkor még csak annyit lehetett tudni, hogy Jason Reitman jövőre ígérte az új epizódot.A filmből korábban készült egy animációs sorozat és egy szintén remek folytatás, aztán 2016-ban egy női feldolgozás, ami kb. pont akkora bukás volt, mint amennyire sikeres Ivan Reitman 1984-es rendezése.Most pedig befutott a film előzetese is, aminek a végén az is kiderül, hogy már nem is kell sokat várnunk rá: 2020 nyarára tűzték ki a premiert.Azt is tudni lehet, hogy a klasszikus történetszálat folytatják. A Szellemírtók következő része nem egy újrakezdés lesz, hanem a napjainkban fog játszódni, és a pletykálják szerint kicsit átadják majd egy új generációnak a megterhelő Szellemirtó feladatokat . írja a noizz.hu