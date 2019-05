Egy új divatmárkát indít Rihanna

Rihanna új divatmárkát indít a világ egyik legnagyobb luxusipari társaságával, az LVMH-val közösen.



A barbadosi születésű popsztár, teljes nevén Robyn Rihanna Fenty pénteken jelentette be, hogy a Fenty nevű márka első kollekciója idén tavasszal mutatkozik be Párizsban.



A kollekciót hétköznapi viseletnek szánt ruhadarabok és kiegészítők, köztük cipők, napszemüvegek és ékszerek alkotják.



Rihanna, akinek a Fenty Beauty és a Savage X Fenty márkák is a nevéhez fűződnek, közleményében rendkívül különleges élménynek nevezte az LVMH-val való közös munkát. Mint fogalmazott: "el sem tudnék képzelni jobb partnert a kreativitás és az üzleti gondolkodás szempontjából, és készen állok rá, hogy a világ megismerje, amit együtt felépítettünk".



Az LVMH márkák tucatjait, a Louis Vuitton táskák mellett például a TAG Heuer karóra-, a Dior parfüm- és a Dom Pérignon pezsgőmárkát egyesíti.