Egyedi módon állított örök emléket gömbölyödő hasának a várandós énekesnő - fotók

A 41 éves brit énekesnő-műsorvezető úgy döntött, hogy a július 6-i babaváró buliján gipszbe önteti hasát, hogy legyen egy igazán különleges emléke a várandósságárólKét kislánya, a 8 éves Hero és a 11 esztendős Ava is segítettek a már-már művészi értékekkel bíró alkotás elkészítésében.Myleene azt is csak most, a babaváró bulin jelentette be, hogy kisfia vagy kislánya születik-e majd.– Milyen csodálatos nap ez a mai! Annyira szerencsés vagyok, hogy ilyen sok, őszinte és igaz barátom van – mondta a kismama a kék luftballonokkal körbevéve, utalva arra, hogy hamarosan fia születik.