Egymaga takarított ki egy budapesti metróállomást Gréta

Az idióta kihívások után végre feltűnt egy olyan, aminek akár értelme is lehet, ha elterjed. Sokan már belefogtak. Arról szól, hogy fogja magát az ember, és megtisztít egy (köz)területet a szeméttől, azt megörökíti, és felteszi a Facebookra, hogy példát mutasson, és mások is kövessék. Czakó Grétának még erre sem volt szüksége, hogy meggyőzze barátait: szemetet szedni nem ciki, sőt igenis menő dolog– Éppen térdműtétre vártam, amikor a mindennapi utamon, Kőbánya-Kispest állomáson majdnem elestem egy üvegben a lépcsőn. Rengeteg szemét volt ott mindig, de most végképp megelégeltem! – mesélte a lapnak a 23 éves egyetemista lány. – Hazamentem seprűért, zsákokért, és amit tudtam, összeszedtem, egyedül. Szakmai hozzáértés és eszközök nélkül is látványos eredményt értem el körülbelül fél óra alatt – tette hozzá Gréta.Sokan csodálkoztak az akcióján, mások megköszönték neki, hogy valaki végre seprűt ragadott. A megtisztított lépcső környékéről videót is készített, amit az interneten azóta több mint ezren láttak.Azóta is sokat jár arra, és azt tapasztalta, hogy az akciója után jobb lett a helyzet, pedig posztjában csak annyit kért: ha már nem szedi fel mindenki, legalább ne dobja el senki a szemetet.