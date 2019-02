"Együtt egy jobb internetért!" - Ma van a biztonságos internet napja

Legnagyobb felelősségünk a jövő generációjának nevelése

Figyeljen, zaklatják e a gyermeket, ő nem biztos, hogy szólni fog, vagy szólni mer róla

Tanítsa meg gyermekét a helyes internethasználatra

Ha kell, szigorítsa meg a biztonság beállításokat akár a gyermek közösségi média felületén, ne érjék el a zaklatók

Ha elfajult egy zaklatás: Gyűjtsön bizonyítékokat, beszélgetéseket, levelezéseket mentse el és nyomtassa ki

Zsarolás, fenyegetés, vagy bármely durvább zaklatás esetén keresse fel a hatóságokat



Átfogó tájékoztatót tartanak az NKE Ludovika főépületében

Létezik etikus hekkerség?

"Együtt a jobb internetért!"

Ma, a biztonságos internet napján hatóságok, informatikai cégek, civil szervezetek és gyerekek összefogásával hívják fel a figyelmet a biztonságosabb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira.A szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a biztonságos internet napjának - Safer Internet Day célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Programja akciótervéhez kapcsolódva több mint 100 országban ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra.Rangsort ugyan nem lehetne állítani, viszont a zaklatás az egyik olyan kritikus pont az internet világában, ami negatívan hathat egy kamasz énképére, személyiségére. Egyszerűbb egy képernyőn keresztül sértegetni, beszólni, megalázni valakit, mint személyesen.A szülőknek ez hatalmas feladat lehet, de meg lehet birkózni a feladattal. A kamaszpanasz.hu összegyűjtött 5 pontot, ami mentén elkerülhető az internetes zaklatás.Ha erről a témáról bővebben szeretne olvasni, akkor EZEN >>> a linken megteheti.A szakemberek ugyanakkor tájékoztatni szeretnék a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és döntéshozókat a problémákról és lehetséges kezelésükről. A program hazai konzorciumvezetője, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szakemberek, döntéshozók, pedagógusok, gyerekek, a sajtó, valamint a téma iránt érdeklődők részvételével figyelemfelkeltő eseményt tart kedden a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika főépületében.Az internetbiztonsági fórumon a közösségi média, a hírközlés, a kiberbűnözés elleni fellépés, a lelkisegély-vonal és tanácsadás, az etikus hekkerség szakértői osztják meg tapasztalataikat, válaszolnak a résztvevők kérdéseire. Az idei biztonságosinternet-nap alkalmából videopályázatot is hirdetettek hazai általános és középiskolásoknak kisfilm elkészítésére.Nem olyan régen történt, hogy a Telekom rendszerében biztonsági rést talált egy tanuló programozó. Ezt azonnal közölte is a Telekommal, akik kétkedve fogadták, jóhiszeműen cselekszik e a húszas évei elején járó fiatalember.A tárgyalás folyamán munkát ajánlottak neki, viszont a magas fizetésigény miatt a megbeszélések abbamaradtak. A továbbiakban még egy biztonsági rést talált a srác, a teljes állami és lakossági mobil- és adatforgalomhoz hozzá lehetett férni, és a T-Systems által kiszolgált cégek szervereinek adatforgalmát is meg lehetett volna figyelni. Ezen felül egy admin fiókot is létre tudott hozni, viszont ezt már kiszúrták a Telekomnál, és a fiatalember is felhagyott a kísérletezgetéssel.A Telekom feljelentést tett ismeretlen tettes ellen emiatt, a rendszerét ért támadás miatt. Pár nappal később a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai megjelentek a tanuló otthonában, és minden informatikai eszközét lefoglalták, rabosították, az éjszakát zárkában töltötte, és a kirendelt ügyvédjével is csak másnap találkozhatott.A Qubit szerint a szigorúbb büntetéshez megállapításához nem kell, hogy akadályozza a közüzem működését valaki, elég ha annak a sérelmére követ el bűncselekmény. Így hiába jelezte a Telekom, hogy a működése zavartalan volt, nyolc év börtönt is kaphat a fiatalember.Még nem alakult ki jogi papírforma erre a jelenségre, így heves viták dúlnak az ügyben. Aki bővebben szeretne olvasni az esetről, EZEN >>> a linken megteheti.A kezdeményezés idén is a közös felelősségre fókuszál: "mindannyiunk dolga, hogy az internetet (...) jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de különösen a fiatalok számára" - írták a közleményben, hozzátéve: ezért is lett 2019-ben nap szlogenje: