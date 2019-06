Elárverezik az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét

Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. Milliomos is lehet az a hajdani gyakornok, aki az amerikai űrkutatási hivatalnál (NASA) dolgozott és rengeteg videoszalagot vásárolt meg, hogy később eladja őket. A Sotheby's júliusi árverésén licitálni lehet arra a szalagra is, amely az aukciósház szerint a Holdon tett első emberi lépés egyetlen fennmaradt eredeti felvétele.



A NASA Apollo 11 missziójának 1969. július 20-i Holdra szállását követő években a hivatal sok tekercsre készített más felvételt vagy eladta őket, hogy csökkentse a költségeit - mesélte Gary George, aki 1976-ban, egyetemista korában egy kormányzati árverésen több mint 1100 tekercset vásárolt meg összesen 218 dollárért (62 ezer forint) "Fogalmam sem volt, hogy van-e rajtuk bármi értékes dolog, tévécsatornáknak adtam el őket, hogy vegyenek fel rájuk mást" - mondta el a Reutersnek 65 éves nyugalmazott Las Vegas-i gépészmérnök.



Kiderült azonban, hogy a rengeteg szalag közül három felbecsül értékű felvételt rejt. George nyolc tekercset adott el tévéknek ötven dolláros darabáron. A többit egy templomnak akarta adományozni, éppen pakolta be őket a kocsijába, amikor az apja észrevett köztük egy Apollo 11 EVA feliratot. Az EVA az űrjárművön kívüli tevékenységet (extra vehicular activity) jelenti a NASA-zsargonban.



"Mivel apámat nagyon érdekli az űrhajózás, azt mondta, ezt a hármat meg kellene tartani, egyszer még értékesek lehetnek. Ezért a következő 43 évben magamnál tartottam őket, és történt, hogy megmaradtak" - magyarázta George. A NASA 2006-ban elismerte, sehol sem találják a Holdra szállás eredeti videóit. 2008-ban George egy NASA-nál dolgozó barátjával nyaralt, akinek az volt a feladata, hogy kutassa fel az elveszett tekercseket.



"Úgy tűnik, elvesztek az Apollo 11 EVA eredeti tekercsei" - idézte George a barátját. Akkoriban George nem is tudta megnézi a felvételeket, mert nem volt berendezése, amin le tudta volna játszani. Akkor látta azokat először, amikor a beszélgetés után elment egy kaliforniai videostúdióba. Az egyik tekercsen Neil Armstrong űrhajós első léptei láthatók a Holdon, miközben világhírűvé vált mondata is elhangzik: Kis lépés ez az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.



A felvételeken látható, amint Buzz Aldrin űrhajós a Hold minimális gravitációja miatt lebegve ugrándozik a felszínen, hallható telefonbeszélgetésük Nixon elnökkel, megnézhetjük az amerikai zászló kitűzését, kőzetminták gyűjtését és még sok mást - közölte Hallie Freer, a Sothebyís szóvivője. A hangot és a képeket Armstrong kamerája közvetítette, mely a mai napig a Holdon hever. A szalagokért akár kétmillió dollárt is adhatnak a július 20-i árverésen.



A gyűjtők csillagászati összegeket fizetnek az űrkutatás emléktárgyaiért. 2017-ben a Sotheby's 1,8 millió dollárért árverezte el Armstrong holdporos táskáját, amelybe a holdkőzetet gyűjtötte.