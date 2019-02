Elbocsátotta egy híradósát az ATV

Váratlanul megvált híradós műsorvezetőjétől, Jaksity Katától az ATV.A szerkesztőség közleményt adott ki, amelyben indokolják a tévés elbocsátását:



Az ATV hírosztályán forrás átcsoportosítás miatt változások lesznek, egy fővel csökken a híradós műsorvezetők létszáma.



Nehéz szívvel búcsúzunk Jaksity Katától, akinek köszönjük a sok éves, profi munkáját. Az ATV és az ATV Spirit híradójában, ahogy eddig, továbbra is népszerű műsorvezetőinket láthatják. Holló Márta, Török Réka, Nemes Anna, Simon András és Gajdos Tamás ezentúl is a legfrissebb hírekkel várja a két csatorna nézőit!



Nagyon köszönjük Jaksity Kata munkáját. Nehéz döntést kellett meghoznunk, de racionalizálnunk kell a hírosztály költségvetését. Kábeltévéhez képest is népes műsorvezetői létszámmal rendelkezünk. A televízió nézők tájékoztatása továbbra is zökkenőmentes és naprakész marad.



Németh Szilárd, vezérigazgató

Kép forrása: Jaksity Kata Facebook oldala

Búcsúzom az Atv-től.

A hír igaz: 11 év után távozom az Atv-től. Ma este leszek utoljára látható a Híradóban.

A szakmában eltöltött 21 évnek több mint a felét itt töltöttem, igaz volt benne szünet, amikor megszűnt műsorom és egy ideig nem volt más feladatom, vagy amikor Jázmin születésekor visszavonultam több mint két évre babázni.

Elfogadtam a döntést és hálával a szívemben zárom az életem egyik fontos korszakát.



Vezettem évekig a reggeli politikai műsorunkat, volt főműsoridős talk-showm, a Nő Háromszor, megcsinálhattam a Világ Arcai c. beszélgetős, riportműsort, amely a harmadik világgal foglalkozott és megvalósíthattam legnagyobb televíziós álmom: Afrika, Ázsia fajsúlyos problémáiról forgathattam, amelyeket javarészt egyedül szerveztem.

A Gyermekéletek, asszonysorsok c. riportsorozatom egyes filmjei több filmfesztivált és rendezvényt megjártak, a csecsemőjüket megölő anyákról és örökbefogadásról szóló filmemet tananyagként használják a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatoknál, az ugandai szex-rabszolgalányokról szóló filmem meghívást kapott a Cambridge-i egyetemre.

Aztán itt lettem főműsoridős híradós.

És ezekért a munkáimért kaptam meg 2013-ban a sajtódíjat.



Hálás vagyok a sorsnak, hogy bár sok buktatót és akadályt kellett leküzdenem, de hát ezek csak erősítettek, végülis csodálatos feladataim voltak.

Még nem tudom, hogyan tovább, ötleteim és álmaim vannak, de hogy melyik ajtó nyílik meg vagy én melyiken nyitok be, még nem tudom.Köszönöm a sok jó szót és szeretetet, amit mindig kaptam a munkám során!

- írta Facebook oldalán nem sokkal az ATV közleményének megjelenése után az újságíró.