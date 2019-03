Életműdíjjal térhet haza Velencéből Julie Andrews

Julie Andrewst olyan filmekben láthattuk, mint a Mary Poppins (Oscar-díj (1965) - Legjobb színésznő - zenés film és vígjáték kategória, Golden Globe díj (1965) - Legjobb színésznő - zenés film és vígjáték kategória

BAFTA-díj (1965) - Legígéretesebb fiatal színésznő jelölés), A muzsika hangja (Golden Globe díj (1966) - Legjobb színésznő - zenés film és vígjáték kategóriaBAFTA-díj (1966) - Legjobb női alakítás

Oscar-díj (1966) - Legjobb női főszereplő jelölés).



Andrews filmes karrierje a 2000-es években kapott új lendületet, olyan gyerekfilmekben szerepelt, mint A neveletlen hercegnő naplója 1-2, vagy a Shrek. 2005-ben színházi rendezőként is kipróbálta magát a The Boy Friend c. darabbal, amiben színészi karrierjét is kezdte még 1954-ben.



Életműdíjat kap az idei velencei filmfesztiválon Julie Andrews, A muzsika hangja és a Mary Poppins című családi filmek főszereplője.Alberto Barbera fesztiváligazgató pénteki bejelentésében a 83 éves brit színésznőt a "mozinézők számos generációja által bálványozott ikonikus figurának" nevezte, olyannak, akinek "szerepei nem korlátozódtak a családi filmek tökéletes karaktereire"."Olyan szerepekben játszott, amelyek sokoldalúak, drámaiak, provokatívak és csípős iróniával átitatottak voltak", köztük volt több olyan film is, amelyet néhai férje, Blake Edwards rendezett - hangsúlyozta. "Ez az Arany Oroszlán egy különleges karrier jól megérdemelt elismerése" - tette hozzá.Julie Andrews közleményében megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést és jelezte, hogy szeptemberben részt fog venni a filmfesztiválon.Andrews egymás után a második brit színésznő, akit velencei mustra életműdíjjal tüntet ki, tavaly Vanessa Redgrave kapta meg az elismerést.A világ legrégebbi filmfesztiválját idén augusztus 28. és szeptember 7. között rendezik a lagúnák városában