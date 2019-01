Eljegyezték a világhírű magyar modellt

Axente Vanessa a legfoglalkoztatottabb magyar modell, akit a többi között a Prada kifutójáról, Calvin Klein, Chanel, Givenchy, a Dior és az Yves Saint Laurent kampányiból, vagy a Vouge címlapjáról ismerhet a világ. A hazai közönség pedig a Telekom Most kampányában találkozhatott vele, aminek kapcsán arról is mesélt a szupermodell, hogy milyen út vezetett vezet Győrtől a New York-i kifutókig, milyen kihívásokkal kell szembenéznie munkája során, és miért nehéz párt találnia.Nemrég azonban fordulatot vett Vanessa élete.Mivel a lánytól nagyon távol áll a bulvár, azzal sem voltak tele a lapok, hogy egy indiai fiú személyében rátalált a szerelem, Sőt szilveszterkor szintet lépett a kapcsolatuk: eljegyezték egymást.Így kell belépni 2019-be" – írta a fotóhoz Axente Vanessa, akinek a gyűrűsujján már látható az eljegyzési gyűrűje.