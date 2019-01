Elkelt az Egyesült Államok legdrágább lakása, ennyit fizettek érte

Egy amerikai milliárdos 238 millió dollárért (66,7 milliárd forint) vásárolt lakást New Yorkban, a Central Park mellett, és ezzel új, a korábbit messze túlszárnyaló lakásárrekord született az Egyesült Államokban.



Ken Griffin, a Citadel befektetési alap tulajdonosa egy épülőfélben lévő 66 szintes felhőkarcolóban, a 220 Central Park South nevű épületben vett meg egy négyszintes penthouse-t, kilátással a híres közparkra és környékére.



A korábbi amerikai rekordot egy East Hampton-i (New York állam) ház tartotta, amelyért 137 millió dollárt fizettek 2014-ben.



A kockázati befektetésekkel foglalkozó pénzember híres rekordáron vásárolt lakásairól. Az övé Miami legdrágább, 2015-ben 60 millió dollárért eladott lakása, és 59 millió dolláros vételárral az ő nevéhez fűződik Chicago legdrágább lakása is.



A milliárdosnak további három luxuslakása van Chicagóban, hat a floridai Palm Beachben és kettő Hawaiin.



Griffin már hétfőn bekerült a hírekbe azzal, hogy csillagászati áron, 124 millió dollárért (34,8 milliárd forint) vásárolt házat Londonban, a Buckingham-palota közelében.



A Central Park melletti luxusingatlan a Billionaire's Row néven emlegetett részen épül, a lakások 83 százalékát már eladták. Úgy hírlik, hogy a vevők között van a zenész Sting is.