Elképesztő, hogy kipattintotta magát Polyák Lilla férje, Gömöri András Máté

Máté mindig csodapasi volt, ebben nincs változás – mosolyodott el Lilla. – Kezdettől tudtam, hogy mindig olyan kihívásokat keres, amelyekkel ki tudja hozni magából a maximumot. Lásd Ninja Warrior. Ezt szeretem benne, büszke vagyok rá.

Marvel Kapitány című film premierjén Gömöri András Máté tréfásan megjegyezte, beérné Thor képességeivel. Ha szuperereje nem is lett, a testét úgy kigyúrta, hogy jó eséllyel indul a szombati test­építőversenyen. Mellette Polyák Lillát is díjazni kellene, mert feleségként kiválóan teljesített. Pe­dig nem ő akarta, hogy kedvese szobortestet építsen – írja a Bors – nyilatkozta a lapnak a színésznő.– Fontos része az életemnek, hogy támogas­sam. Éreztem, hogy nagy szüksége van rám, és nem csak abban, hogy főztem, és dekára ki­számoltam az adagokat, mert ennek a lelki része is nagyon nehéz. Máté szeret élni, jókat enni, jól érezni magát a bőrében, és itt a finisben nagyon sok a lemondás. Ebben lelkileg is kellett segíteni. Mondta is sokszor, hogy egyedül nem bírta volna. Egyébként ebből én is profitáltam, nem volt ágyban nassolás. Az utolsó két hónapban fogytam nyolc kilót. Rám fért – neveti el magát Lilla.És közben ka­pott egy „félistent", aki esélyes a testépítő-bajnokságon.Nézze meg ITT , milyen formában van a verseny előtt a testépítőnek sem utolsó színész.