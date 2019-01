Elképesztő, mi miatt támadják Tóth Gabit

A követő sze­rint csak a kendő hiányzik Gabi fejéről a "tökéletes összhatáshoz".Az énekesnőt azonnal a védelmükbe vették többen is, rajongói szerint a hozzászóló ezzel nemcsak Gabit sértette meg durván, hanem a daganatos betegséggel küzdőket is. Végül Gabi tette helyre a rosszindulatú beszólogatót.- Köszönöm, én így érzem jól magam, és a páromnak is így tetszem a legjobban - érvelt a szőkeség.