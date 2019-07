Elkészítették a középkori diplomások iWiWjét

Mintegy 60 ezer középkori diplomás életútjából készített adatbázist egy német és svájci kutatócsoport, feltérképezve a korabeli tanult emberek kapcsolati hálóját is.Több mint tíz éve gyűjti és digitalizálja a Berni Egyetem és a német giesseni Justus Liebig Egyetem kutatócsoportja a középkor tanult embereinek életútadatait.A Német Akadémiai Adattár ( Repertorium Academicum Germanicum , RAG) elnevezésű projekt nemcsak az egyes diplomásokat vizsgálta, hanem az egész értelmiségi társadalmat feltérképezte - idézte a Berni Egyetem keddi közleménye Rainer Schwingest, a munka svájci vezetőjét.Ezzel - mintha a LinkedIn szakmai közösségi portál középkori előképét dolgozták volna ki - azonnal láthatóvá vált a személyes kapcsolatok egész hálózata, ami akkoriban ugyanúgy meghatározta a karrierlehetőségeket, mint ma, és olyan meghatározó személyiségekre is hatással volt, mint Erasmus vagy Luther Márton.A projekt részeként elkészült nyilvános online adatbank megmutatja, hogy ki melyik egyetemre járt, utazásai során kivel találkozott, honnan kaphatott inspirációt.A kutatók azt a nagyjából 60 ezer embert követték életútján, aki 1250 és 1550 között valamelyik európai egyetemen diplomát szerzett.Az adatbankban a felhasználó a diplomásokat származási helyük, szakirányuk vagy egyetemeik alapján is csoportosíthatja, utazásaikat térképen ábrázolhatja, kapcsolati hálójukat is megjelenítheti - olvasható a közleményben.Az adatbank a mai Svájc területén élő fiatal férfiak - köztük Kálvin János - életútját is felöleli, ők ugyan nagyrészt más országokban tanultak, hiszen az első svájci egyetem 1460-ban létesült Bázelben. Nőket nem vehettek fel az egyetemek.